В Британии зафиксировано рекордное число смертей на фоне забастовок медиков

Великобритания в прошлом году зарегистрировала рекордное количество смертей на фоне продолжающихся в стране забастовок сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS). Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 2 января.

«В 2023 году умерло примерно на 53 тыс. человек больше, чем обычно — это самая высокая цифра для непандемийного года со времен Второй мировой», — пишет газета.

Издание уточняет, что в прошлом году в стране зафиксировали рекордную смертность с 1940-го, не принимая в расчет 2020-й и 2021-й при пандемии коронавирусной инфекции.

В статье отмечается, что в прошлом году протест британских медиков длился 38 дней. По мнению экспертов, это и привело к высокому уровню смертности.

По данным газеты, 3 января медработники начнут самую длительную забастовку в истории Великобритании. Чиновники страны полагают, что из-за этого начало 2024-го для системы британского здравоохранения будет самым сложным за всё время.

В октябре прошлого года в Великобритании десятки тысяч врачей-консультантов и врачей-интернов, получающих в год менее 130 тыс. фунтов стерлингов, устроили очередную забастовку, длившуюся три дня, с требованием повысить оклады на фоне высокой инфляции. Митинг организовала Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA). Интерны потребовали поднять им зарплату на 35%, а врачи-консультанты — на 12%. За 72 часа забастовки в больницах не оказывались некоторые виды медицинских услуг.

В апреле 2023-го The Telegraph указывал, что в марте в Великобритании, когда проводили забастовку молодые врачи, значительно вырос показатель смертности. Тогда была зарегистрирована 22 571 смерть, что на 2247, или 1,1%, выше среднего показателя.