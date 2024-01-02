В Великобритании зафиксировали рост случаев заражения чесоткой. Об этом 1 января написала газета The Guardian.

Опрошенные изданием врачи назвали текущую ситуацию кошмаром, так как болезнь распространяется быстро и при этом существует нехватка лекарств для ее лечения.

«Нехватка средств для лечения чесотки — это то, что срочно требует большего внимания. Расчет общественного здравоохранения не особенно сложен: чесотка легко распространяется, и если людей не лечить, она будет продолжать распространяться», — заявил президент Британской ассоциации дерматологов Мабс Чоудхури.

В ряде регионов Великобритании заболеваемость чесоткой превысила обычные нормы в два раза. Особенно часто болезнь распространяется в домах престарелых и университетских общежитиях.

Ранее, 22 декабря, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболевания коронавирусом в мире за месяц выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. В период с 20 ноября по 17 декабря заболевание коронавирусом зарегистрировали более 850 тыс. раз. По данным организации, больше 3 тыс. из них закончились летальным исходом.