ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц

Число случаев заболевания коронавирусом в мире за месяц выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом 22 декабря сообщила в отчете Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В публикации отметили, что в период с 20 ноября по 17 декабря заболевание коронавирусом зарегистрировали более 850 тыс. раз. По данным организации, больше 3 тыс. из них закончились летальным исходом, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, на 23% увеличилось число госпитализаций с COVID-19 — с 13 ноября по 10 декабря больше 118 тыс. человек оказались в больницах по всему миру. В ВОЗ добавили, что в отделения интенсивной терапии (ОИТ) из 118 тыс. были госпитализированы более 1,6 тыс., что также превышает на 51% показатели предыдущего периода.

В ВОЗ обратили внимание на то, что эта эпидемиологическая сводка не является фактическим отражением количества заболеваний по всему миру, поскольку отчеты о случаях заражения коронавирусом предоставили всего лишь 105 стран, а о смертельных исходах заболевания — 50 стран.

22 декабря президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить о биологической и эпидемиологической ситуации на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). По его словам, биологическая безопасность касается всех ближайших соседей России.

Ранее, 20 декабря, департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице в настоящее время не наблюдается существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу. В ведомстве отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидемиологическому сезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем на пике коронавируса.

Однако 11 декабря начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева заявила, что по итогам 49-й календарной недели 2023 года, которая длилась в период с 4 декабря по 10 декабря, заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме того, 29 ноября стало известно, что в Польше были зафиксированы самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости COVID-19. Отмечалось, что в клиниках медико-санитарной помощи более 70% процентов тестов на коронавирус оказываются положительными.

Ранее, 15 ноября, руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов сообщил «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что специалисты выявили в России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола». Тогда же она отметила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19: за месяц число пациентов увеличилось в два раза.