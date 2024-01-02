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Пятеро членов экипажа судна береговой охраны погибли при аварии в аэропорту Токио
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Пятеро членов экипажа судна береговой охраны погибли при аварии в аэропорту Токио

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Пятеро членов экипажа военно-транспортного судна береговой охраны Японии MA722 погибли в результате столкновения с пассажирским самолетом авиакомпании JAL в аэропорту Токио. Об этом 2 января сообщает японское издание Nihon Keizai.

На борту самолета находились шесть человек. Один из них, капитан воздушного судна, катапультировался, но получил ранения. Подробности его состояния не сообщаются.

Отмечается, что самолет береговой охраны направлялся на авиабазу Ниигата для перевозки грузов в районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното.

В этот день, 2 января, в небе над токийским аэропортом Ханэда произошло столкновение самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL, вследствие чего у второго загорелся двигатель. На борту рейса из Саппоро в Токио находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.

Позже в Сети появились кадры из пассажирского самолета, где видно, что салон заволокло дымом, а левый двигатель охвачен огнем.

Также правительство Японии открыло информационный штаб в центре кризисного управления канцелярии премьер-министра Фумио Кисида. Премьер заявил, что соответствующие органы власти как можно скорее решат вопрос с возмещением ущерба пострадавшим.

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