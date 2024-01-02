МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»

Российские военные применяют в зоне специальной военной операции (СВО) новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ». Об этом 2 января сообщили в Министерстве обороны России.

Ракетчики и артиллеристы эффективно выполняют свои боевые задачи не только благодаря применению беспилотной авиации, которая повышает эффективность ведения артиллерийского огня и живучесть на поле боя, но и при помощи современных средств артиллерийской разведки, таких как «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ», рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

«Ястреб-АВ» является самым современным российским радиолокационным комплексом, оснащенным фазированной антенной решеткой для разведки огневых позиций артиллерии противника. С помощью РЛС этот комплекс автономно отслеживает траекторию снарядов врага и определяет точные координаты позиций его артиллерии.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). Как указали в ведомстве, накануне расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ЮВО в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который занял позицию в лесополосе в районе Артемовска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».