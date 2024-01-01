В Тверской области нашли тело провалившейся под лед девочки

Тело семилетней девочки, провалившейся под лед в Тверской области, было найдено. Об этом 1 января сообщило Следственное управление СК России по Тверской области в Telegram.

«В рамках процессуальной проверки, проводимой Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области, о которой сообщалось ранее, в воде обнаружено тело девочки 2016 года рождения», — сообщило ведомство.

Сотрудники Следственного комитета продолжают осматривать место происшествия. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка.

Ранее в этот день сообщалось, что двое детей провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи. В результате инцидента утонула семилетняя девочка, четырехлетнего мальчика спас очевидец. Предварительно установлено, что дети, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду.