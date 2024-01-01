В Японии прошла серия землетрясений и зафиксировано цунами около крупнейшей АЭС

Цунами высотой от 50 см до 1,2 м зафиксировали специалисты на западном побережье Японии, сообщил 1 января телеканал NHK.

В районе префектуры Тояма и острова Вадзима в префектуре Исикава отмечено цунами от 1,2 до 0,5 м. В городе Тояма одноименной префектуры также сообщается о волнах цунами высотой 0,8 м, а в городе Касивадзаки префектуры Ниигата наблюдались волны цунами высотой 0,4 м.

Цунами объявлено после серии крупных землетрясений, начавшихся днем в понедельник. С 16:06 по местному времени (10:06 мск) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.

В МЧС РФ объявляли об опасности цунами на Сахалине, но позже заявили об отсутствии угрозы опасных волн.

Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.

Предупреждение о крупных волнах цунами опубликовано впервые со времени землетрясения 2011 года в северо-восточной части Японии. Это предупреждение публикуют тогда, когда ожидаются волны цунами высотой 3 м и более.