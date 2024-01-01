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Инвестор рассказал о серьезном падении стоимости соцсети Х после ее покупки Маском

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Соцсеть Х подешевела на 71% после ее покупки американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщил портал Axios.

«Компания Fidelity считает, что соцсеть Х стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки, согласно раскрытию информации на конец ноября», — говорится в материале портала.

Инвестиционный фонд Fidelity помог Маску купить Twitter, но не владеет точной финансовой информацией, несмотря на наличие акций компании, уточняет портал.

Отмечается, что более 10% в цене Х могла потерять в ноябре, когда Маск выругался в адрес рекламодателей, отказавшихся от рекламного сотрудничества после заявлений бизнесмена о палестино-израильском конфликте.

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Ранее, 25 ноября, СМИ сообщили, что соцсеть Х может лишиться $75 млн дохода из-за ухода рекламодателей. Также сообщается, что размещать рекламу в Х перестали Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft. В общей сложности около 100 брендов уже отказались размещать рекламу в соцсети Маска, приостановить сотрудничество могут до 200 компаний.

До этого, 18 ноября, сообщалось, что компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X. Как отметил Маск, иск будет открыт в США понедельник, 20 ноября, «за доли секунды».

17 ноября сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в соцсети X. Помимо Disney сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, а также Paramount и Sony Pictures.

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