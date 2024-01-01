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Диетолог рассказала о пользе домашних кетчупа и майонеза

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ernest Coleman
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Соусы обычно воспринимаются как нечто очень вредное для здоровья, однако это не всегда так. Порой от соуса действительно лучше отказаться, но в некоторых случаях он может быть даже полезен. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik в понедельник, 1 января.

«Соус соусу рознь. Самым полезным будет тот, который приготовили в домашних условиях из понятных ингредиентов. Например, томатный соус, или кетчуп: для его приготовления в домашних условиях мы используем помидоры, специи, масло оливковое — и всё», — рассказала она.

При этом, по словам эксперта, кетчуп с магазинной полки не отличается пользой для здоровья. Обычно такие продукты содержат загуститель, крахмал, глутамат натрия и большое количество соли и сахара.

Так же дела обстоят с майонезом. Он может быть полезен, если готовился в домашних условиях, а все ингредиенты, вошедшие в состав, были натуральными.

«Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара. Фабричный майонез готовят совершенно иначе: там много пищевых добавок и очень много соли. Поэтому домашний майонез, даже если он калорийный, всё равно будет полезнее фабричного», — объяснила Арзуманян.

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Ранее, 26 августа, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина посоветовала не злоупотреблять покупными соусами, поскольку они содержат много масла и сахара.

Перед этим, 28 мая, в честь Дня рождения майонеза онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» проанализировал спрос на этот соус за январь-апрель 2022 и 2023 годов и выяснил, что в текущем году его продажи выросли на 39%. Кроме того, майонез оказался самым популярным среди других соусов.

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