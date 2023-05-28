Назван самый популярный соус у россиян

В честь Дня рождения майонеза, который ежегодно отмечается 28 мая, онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» проанализировал спрос на этот соус за январь – апрель 2022 и 2023 годов и выяснил, что в текущем году его продажи выросли на 39%. Кроме того, майонез оказался самым популярным среди других соусов.

«Популярный белый соус покупают чаще, чем кетчуп, томатную пасту, горчицу и сырный соус, вместе взятые. Количество заказов майонеза за январь – апрель 2023 года на 10% превышает суммарное число заказов других перечисленных соусов. Разрыв в количестве заказов двух самых популярных соусов — кетчупа и майонеза — довольно большой, последний берут на 129% чаще», — добавили в «СберМаркете».

Там также отметили, что каждый третий купленный майонез (33% всех заказов этого соуса) — либо оливковый, либо с перепелиными яйцами. Однако самый популярный вид — провансаль, на который приходится примерно каждая вторая проданная упаковка (55%). Менее активно заказывают майонез «классический» и «легкий» (10% и 1%).

По данным онлайн-сервиса, 54% пользователей, покупающих майонез, отдают предпочтение упаковкам среднего объема — от 300 до 700 мл, 37% кладут в онлайн-корзину большие пачки — от 700 мл. Наименее востребованы маленькие упаковки — до 300 мл, их заказывают в 9% случаев.

В свою очередь, врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева рассказала, какое количество майонеза, по ее мнению, можно съесть без вреда для здоровья.

«Существует миф, что майонез содержит большое количество насыщенных жиров и поэтому вреден. На самом деле основа майонеза — это растительное масло, но оно их не содержит. А в яичном желтке, который также входит в состав соуса, количество насыщенных жиров невелико. Негативные эффекты для здоровья могут быть связаны с чрезмерным употреблением майонеза, так как это высококалорийный продукт. Конкретное количество соуса, которое можно съесть без вреда для организма, зависит от образа жизни, веса человека, его целей — снижение, набор массы тела или поддержание ее. Добавление 1–2 чайных ложек в салат или на сэндвич не нанесет вреда и разнообразит рацион», — заявила Дюжева.

30 декабря врач-терапевт, специалист в области интегративной anty-age медицины «Лайф Мед Центра» Ованес Давидян призвал не злоупотреблять и низкокалорийным майонезом с пониженным содержанием жира, так как в нем содержится повышенное количество углеводов, которые впоследствии превратятся в сахар. Эксперт напомнил, что углеводы оказывают на организм не менее пагубное влияние, чем обильное количество жира.