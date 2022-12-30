Врач Давидян рассказал об опасности низкокалорийного майонеза

Не стоит злоупотреблять низкокалорийным майонезом, так как в данном продукте будет повышенное количество углеводов. Об этом 30 декабря рассказал врач-терапевт, специалист в области интегративной anty-age медицины Лайф Мед Центра Ованес Давидян в беседе с «Газетой.Ru».

«Не стоит заправлять оливье низкокалорийным майонезом. Потому что если продукт содержит пониженное количество жира, он содержит повышенное количество углеводов. Почитайте этикетки, минус жир — плюс углевод!» — рассказал он.

Специалист также напомнил, что повышенное количество углеводов в продуктах, которые впоследствии превратятся в сахар, оказывают на организм не менее пагубное влияние, чем обильное количество жира.

«Самое главное! Если вы заправите салат «низкокалорийным нечто», вы его съедите в три раза больше. А что? Можно же? Раз легкий соус? Заправляйте обычным, но соблюдайте норму!» — посоветовал терапевт, отметив, что лучше всего использовать домашний майонез, приготовленный из оливкового масла или масла авокадо.

Ранее в этот день врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова подготовила для «Известий» топ самых полезных и легких закусок для новогоднего стола. До этого, в декабре, Тихомирова сообщила, что салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе.