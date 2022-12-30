Реклама
Прямой эфир
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и праздниках в 2023 году
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA
Армия
Военный эксперт оценил возможную передачу США Украине БМП Bradley
Мир
В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
В Молдавии решили посвятить 2023 год украинской культуре
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
Общество
Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР
Общество
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ

Врач Давидян рассказал об опасности низкокалорийного майонеза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не стоит злоупотреблять низкокалорийным майонезом, так как в данном продукте будет повышенное количество углеводов. Об этом 30 декабря рассказал врач-терапевт, специалист в области интегративной anty-age медицины Лайф Мед Центра Ованес Давидян в беседе с «Газетой.Ru».

«Здоровые люди могут отметить Новый год с размахом»
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян — о правилах праздничного застолья и способах «обмана» организма

«Не стоит заправлять оливье низкокалорийным майонезом. Потому что если продукт содержит пониженное количество жира, он содержит повышенное количество углеводов. Почитайте этикетки, минус жир — плюс углевод!» — рассказал он.

Специалист также напомнил, что повышенное количество углеводов в продуктах, которые впоследствии превратятся в сахар, оказывают на организм не менее пагубное влияние, чем обильное количество жира.

«Самое главное! Если вы заправите салат «низкокалорийным нечто», вы его съедите в три раза больше. А что? Можно же? Раз легкий соус? Заправляйте обычным, но соблюдайте норму!» — посоветовал терапевт, отметив, что лучше всего использовать домашний майонез, приготовленный из оливкового масла или масла авокадо.

Ранее в этот день врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова подготовила для «Известий» топ самых полезных и легких закусок для новогоднего стола. До этого, в декабре, Тихомирова сообщила, что салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022