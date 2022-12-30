Диетолог назвала самые полезные и легкие закуски для новогоднего стола

Врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова подготовила для «Известий» топ самых полезных и легких закусок для новогоднего стола.

Так, рейтинг возглавили шампиньоны под сыром.

«Для приготовления этой закуски нужно взять шампиньоны среднего размера, помыть их м в предварительно разогретой духовке (до 220 градусов) запечь на 3–5 минут. Готовые грибы можно немного посыпать сыром», — рассказала специалист.

Еще один легкий вариант закусок для праздничного стола — канапе на шпажках. В основе блюда — креветка, кусочек огурца и помидор черри, которые нанизываются на красивые шпажки.

Замкнуло тройку лидеров ассорти запеченных овощей.

«Для приготовления этой закуски нужно запечь в духовке овощи, затем выложить их на тарелке в несколько слоев и посыпать зеленью. К примеру, это может быть ассорти из запеченных баклажанов и кабачков», — рекомендовала Тихомирова.

Полезную закуску также можно приготовить из кальмара. Для этого следует варить тушку 2 минуты, не прорезая. Далее кальмар нужно отчистить от внутренностей и наполнить его, например шампиньонами, обжаренными с луком и скрепить зубочисткой. Также закуску можно посыпать сыром, добавила диетолог.

Ранее в декабре Тихомирова сообщила, что салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе. К вредным праздничным блюдам она также отнесла плов, жирную картошку, а также мясные продукты, приготовленные в большом количестве кляра.

27 декабря эксперт Александр Мутовин назвал три рецепта, которые станут полезной альтернативой салатам с майонезом на Новый год.