Советник Обамы назвал шаг, который уничтожит США
Возможное отстранение Трампа от выборов разорвет США на части, такое мнение высказал советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод. Попытки демократов не допустить политика до президентской гонки привели к обратному результату, передает телеканал «Известия». После предъявления обвинений Трамп стал только популярнее среди населения, отметил Аксельрод. Ранее экс-президента не допустили к праймеризу республиканцев 5 марта. Штаб Трампа заявил о намерении обжаловать решение.
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