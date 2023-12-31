Аэропорт Бреста во Франции прекратил работы после удара молнии в диспетчерскую башню

Во французском Бресте отменили все авиарейсы из-за того, что в диспетчерскую вышку аэропорта ударила молния. Об этом сообщает радиостанция France Bleu 31 декабря.

Работу аэропорта могут восстановить только 2 января, так как в праздничные дни не работает бригада, которая может починить поврежденное оборудование, сообщает издание.

«В ночь с 30 на 31 декабря 2023 года в диспетчерскую вышку аэропорта Бреста ударила молния, несмотря на ее защиту. В результате шторма «Жеральдин» несколько единиц оборудования были повреждены», — указано в статье.

Оператор аэропорта сообщает, отменены все рейсы, а точнее девять маршрутов. В аэропорту надеются на возобновление движения аэропорта до 2 января, но ничего не обещают. Пассажиры будут проинформированы о возможной отмене своих рейсов 1 января.

Сообщается, что это не первый случай, когда аэропорт Бреста подвергается ударам молнии. Такое уже было в конце октября, незадолго до шторма «Киаран». Молния повредила оборудование. Все рейсы были отменены на один день.

Ранее, в октябре удар молнии спровоцировал взрыв на заводе по переработке пищевых отходов в пригороде Оксфорда. Свидетели сообщили, что видели огненный шар, озаривший ночное небо после звука взрыва в районе Severn Trent Green Power Plant в Кассингтоне. Сообщалось, что никто не пострадал. Взрыв и последующий пожар произошел из-за повреждения газовых контейнеров.