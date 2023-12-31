Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт

Группа «Ария» провела предновогодний концерт в Москве в субботу, 30 декабря, в «Известия Hall». О выступлении известных рокеров рассказал журналист Кирилл Авдуевский.

«Почти 20 лет рок-группа «Ария» проводит новогодние концерты, и этот год не стал исключением. Целые толпы людей стремятся попасть туда и выстраиваются в огромные очереди», — сказал он.

Один из гостей поделился, что слушает «Арию» уже около десяти лет и ездил с группой в Рязань, в Калугу, Липецк и Санкт-Петербург.

«Любимая песня «Беспечный ангел», я очень жду ее на сцене. Я надеюсь, что будет максимально драйвово, круто, классно. Это как раз перед Новым годом, чтобы мы зарядились этой энергии и начали этот год с новых эмоций, мечтаний», — говорит одна из поклонниц группы.

Вокалист группы Михаил Житняков в свою очередь рассказал, что «Ария» старается включать в сет-листы песни, которые не играли раньше. Также он отметил, что «Арии» не свойственна пафосность, несмотря на то что группа играет в жанре хеви-метал. Выходя на сцену к своим фанатам, музыканты становятся «добрыми, плюшевыми и домашними».

«Группа «Ария» и я, Михаил Житняков в частности, передаю привет всем огромный и всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, любви, счастья, радости и мирного неба над головой. Слушайте хорошую музыку», – передал вокалист поздравление.

Ранее, 30 декабря, стало известно, что концерт «Ленинграда» откроет музыкальный марафон РЕН ТВ 31 декабря. Сразу после — самые яркие выступления за все годы программы «Соль», а следом легенды «Ретро FM».Зрители услышат композиции группы «Ария», «Агата Кристи», «Чайф», и других культовых музыкантов.