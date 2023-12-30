Концерт «Ленинграда» откроет музыкальный марафон РЕН ТВ 31 декабря
РЕН ТВ в последний день 2023 года подарит зрителям настоящий музыкальный марафон. 31 декабря телеканал покажет лучшие выступления за все сезоны программы «Соль».
Музыкальный марафон от РЕН ТВ начнется 31 декабря в 00:30 с концерта группы «Ленинград». Сразу после — самые яркие выступления за все годы программы «Соль», а следом легенды «Ретро FM».
Зрители услышат композиции группы «Ария», «Агата Кристи», «Чайф», и других культовых музыкантов.
А 30 декабря, в преддверии праздника, артисты поздравили зрителей с наступающим Новым годом.
«Я хочу пожелать зрителям конечно, только хороших новостей, позитивных программ, поднимающих настроение», — заявила певица Валерия.
Музыкант и актер Денис Клявер пожелал творческим людям заниматься любимым делом и на 100% заниматься тем, что нравится.
«Хочу, чтобы люди были счастливы, меньше было плохих людей. С Новым годом», — поздравил зрителей заслуженный артист РФ Сергей Пенкин.
Ранее, 15 декабря, стало известно, что актер Сергей Бурунов и певец Баста примут участие в новогоднем шоу «VK под шубой – 2».