Сергей Бурунов и Баста примут участие в новогоднем шоу «VK под шубой – 2»
В преддверии Нового года пользователи соцсети «ВКонакте» смогут увидеть праздничное шоу «VK под шубой – 2», премьера которого состоится 29 декабря. В музыкальной комедии примут участие 40 артистов, в том числе Сергей Бурунов, Даниил Вахрушев, Баста, INSTASAMKA, Стас Михайлов, Эльдар Джарахов, Пелагея, MIA BOYKA, Коста Лакоста и SQWOZ BAB.
Основной темой новогоднего шоу станет разница во взглядах между поколениями. Сюжет отсылает к фильму «Карнавальная ночь»: опытный режиссер Кабачков в исполнении Бурунова и его молодой коллега Рязанцев, которого сыграет Вахрушев, вынуждены снять одно новогоднее шоу на двоих. В результате молодые артисты объединяются с признанными звездами и исполняют новые версии музыкальных хитов.
«Нам приятно нести праздник и новогоднее настроение в дом каждого нашего зрителя. В прошлом году шоу «VK под шубой» посмотрели 35 млн раз. Мы решили вновь объединить артистов самой разной величины и сделать яркое представление», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.
Так, зрители «VK под шубой – 2» смогут увидеть, как Баста и Лев Лещенко вместе исполнят «Нам не жить друг без друга», Эльдар Джарахов и Филипп Киркоров споют «Лесного оленя», а Валя Карнавал и группа «Дискотека авария» — «Расскажи, Снегурочка».
Среди других исполнителей — MIA BOYKA, Сергей Лазарев, INSTASAMKA, Стас Михайлов, GONE.Fludd, Пелагея, Ислам Итляшев, SQWOZ BAB, Дима Билан, Коста Лакоста, Валерия, SODA LUV, Владимир Пресняков, Анет Сай, «Иванушки International», Михаил Полицеймако, Александр Цыпкин, Владислав Ветров, Влад А4, Анфиса Чехова, Анна Седокова, TERRY, Ян Дилан, Вадим Спириденков, Сабина Хайрова, Аскар Нигамедзянов, Aлеко, Соя и Муздом.
Премьера состоится 29 декабря в 20:24 на платформе «VK Видео». Зрители также смогут посмотреть комедию на телеканале НТВ 30 декабря. Возможность послушать и оценить новые песни будет уже 22 декабря: на «VK Музыке» и других стриминговых платформах появится новогодний альбом с их студийными версиями.