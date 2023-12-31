Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах

Капитан Харприт Чанди — медик британской армии утверждает, что установила новый мировой рекорд, преодолев 1 130 км через Антарктиду за 31 день, 13 часов и 19 минут и став самой быстрой женщиной, которая в одиночку пересекла континент на лыжах, пишет 30 декабря The Guardian.

Капитан Чанди в 34 года уже побила два мировых рекорда Книги рекордов Гиннесса по исследованию полярных территорий. Теперь она претендует на третий титул. Если ее слова подтвердятся, она превзойдет достижение предыдущей рекордсменки из Канады Кэролайн Кот на сутки, 14 часов и 34 минуты.

Во время путешествия она шла на лыжах примерно по 12-13 часов в день, таща за собой 75-килограммовые сани со всем необходимым для выживания.

«Это определенно не был спринт, но мне приходилось постоянно оценивать свои усилия и то, как долго я буду идти каждый день. Слишком долго или слишком быстро — и я могла перегореть. Слишком медленно или слишком ранний финиш, и я бы упустила рекорд», — приводит ее слова на финише Sky News.

Чанди отметила, что Антарктида — «удивительное место», побывать на котором — «истинная привилегия». По ее словам, это не тот континент, который покорится любому. Это место, к которому надо относиться с уважением и верить, что «оно позволит вам безопасно пройти».

Капитан Чанди из Дерби взяла перерыв в военной карьере. На службе она была физиотерапевтом, проводившим реабилитацию раненых солдат и офицеров.

В мае непальский проводник-шерпа Ками Рита в 28-й раз покорил высочайшую вершину мира — Эверест. Таким образом он установил новый мировой рекорд по числу подъемов на гору.

Тогда же, в мае, спортсмен из Чехии, 53-летний Йозеф Шалек побил мировой рекорд, простояв в горизонтальной планке более девяти с половиной часов. Во время упражнения мужчина не показывал признаков усталости: он улыбался и разговаривал с публикой