В России впервые осудили за госизмену подростка

В России впервые осужден за государственную измену подросток, который в несовершеннолетнем возрасте собирал информацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) о войсковой части Майкопа. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Республики Адыгея.

«Как установлено материалами дела, в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года, гражданин Л., еще будучи в несовершеннолетнем возрасте, находясь на территории Майкопа <...> осуществлял визуальное наблюдение и фотографирование места дислокации на территории Майкопа войсковой части Министерства обороны России, после чего <...> направлял файлы фотографий на адрес почтового ящика представителя иностранного государства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе заседания суда молодой человек полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.

«Ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на четыре года, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — указано на сайте.

Уточняется, что в день вынесения приговора гражданин Л. уже достиг совершеннолетнего возраста.

Ранее, 27 декабря, краевой суд в Краснодаре приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области за государственную измену. Выяснилось, что в марте 2023 года подсудимый тайно начал сотрудничать с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ). В условиях проведения специальной военной операции россиянин собирал и передавал ему данные о местонахождении аэродрома в Краснодарского края, а также о дислокации на нем военной техники.

Информация, которую передавал мужчина, могла быть использована против безопасности России. Деятельность преступника пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области.