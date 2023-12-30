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Ребенок погиб при обстреле ВСУ двух сел в Брянской области

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Украинские боевики произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района Брянской области, в результате атаки погиб ребенок 2014 года рождения. Об этом 30 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале, где также выразил соболезнования родным погибшего.

Предварительно, разрушений нет.

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Ранее, 24 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Брянской области, выпустив по мирному населенному пункту более 30 снарядов. В результате пострадал один человек. Как отмечал Богомаз, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

До этого, 22 декабря, российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью четыре украинских беспилотника. Информации о пострадавших и разрушениях в результате очередной попытки киевского режима атаковать территорию РФ не поступало.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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