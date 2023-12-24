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При обстреле села в Брянской области со стороны ВСУ пострадал один человек

Богомаз: человек пострадал при минометном обстреле ВСУ села в Брянской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Брянской области, в результате чего пострадал один человек. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, о чем в воскресенье, 24 декабря, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, украинские националисты произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия, выпустив по мирному населенному пункту более 30 снарядов. По итогу была частично разрушена хозяйственная постройка и нарушено энергоснабжение.

«Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы», — уточняется в опубликованном в Telegram-канале главы региона сообщении.

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Ранее, 22 декабря, российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью четыре украинских беспилотника. Информации о пострадавших и разрушениях в результате очередной попытки киевского режима атаковать территорию РФ не поступало.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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