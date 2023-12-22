МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Брянской областью
Два украинских беспилотника были уничтожены Вооруженными силами (ВС) РФ над территорией Брянской области, сообщило 22 декабря Минобороны России.
«Около 10:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении военного ведомства.
О разрушениях и пострадавших информация не приводится.
Позднее ведомство заявило об уничтожении еще двух беспилотников над регионов. Инцидент произошел около 11:45. О пострадавших также не сообщается.
Ранее в этот день в Курской области средства противовоздушной обороны также сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом украинском беспилотнике. Пострадавших и разрушений не было.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.