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«Известия» показали состав праздничного сухпая для военнослужащих на передовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В постоянных местах дислокации Вооруженных сил РФ повара готовятся к Новому году, а вот бойцам на передовую — туда, куда не доедет полевая кухня, — передадут особые сухпайки. О том, как будет проходить праздничное дежурство и чем порадуют бойцов в новогоднюю ночь, узнал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Новый год на передовой совсем не как у нас. У бойцов не будет звона курантов, они не будут слушать выступление президента. Здесь нет телевизоров, нет интернета, да и смартфоны запрещены. В общем, будет обычный рабочий день и рабочая ночь. Дежурство. И единственное, что может сделать их ночь праздничной — это необычный сухпай», — рассказал он.

По словам заместителя командира 110-й бригады по тылу с позывным Кот, стоит задача довезти подарочный набор до каждого военнослужащего вне зависимости от его местонахождения. Всё для того, чтобы как-то скрасить дежурство и подарить атмосферу праздника.

Боец с позывным Рыж уже не первый новый год будет встречать на передовой. Он рассказал, что они с товарищами могут сесть за стол в полночь, поздравить с Новым годом, возможно, поесть салатов, если их кому-то передали из дома. А дальше всё по плану — дежурство.

Как отметил военкор, праздник для военных — это не время для отдыха. А лишний повод усилить бдительность.

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Ранее, 28 декабря, Минобороны показало, как военные повара к Новому году готовят праздничное меню для военнослужащих на запорожском направлении СВО. Повар рассказал, что по войсковой меню-раскладке на ужин у нас будет жаркое из свежего картофеля с мясом индейки, а дополнительно на праздник будет использоваться улучшенный ассортимент войскового пайка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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