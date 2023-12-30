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В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине

Чешский полковник Петраш: F-16 не обеспечат ВСУ перелома в конфликте
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Фото: Commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby
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Пока в СМИ муссируются предположения, прибыли ли на Украину из Нидерландов первые американские истребители F-16, полковник запаса чешского генштаба Зденек Петраш из Брненского университета обороны уверен: если бы имело место использование F-16 украинскими военными со значительными результатами, общественность об этом узнала бы, приводит его слова портал iROZHLAS.

«Важным для оперативного развертывания этих истребителей, этого типа техники, конечно же, является подготовка инфраструктуры, поэтому можно предположить, что и большее количество пилотов, и подготовка инфраструктуры, и поставка этих самолетов объединились, и, скорее всего, можно говорить: этот тип самолетов уже использовался в оперативной обстановке на украинском фронте», — приводит портал слова Петраша в материале от 28 декабря.

Полковник запаса уточнил, что в случае активного использования F-16 Вооруженными силами Украины (ВСУ) со значительными тактическим или оперативным результатами информация об этом уже поступила бы в СМИ. Однако в сложившейся ситуации узнавать подобное в режиме реального времени невозможно, должно пройти время.

«Но в любом случае сами истребители F-16, к сожалению, не могут быть поставлены в том количестве, о котором шла речь. И они не могут вызвать кардинального поворота в развитии этого конфликта», — подчеркнул Петраш.

По его мнению, если бы численность F-16 была достаточной, как и подготовка летчиков, если бы существовала эффективная координация с землей частей, действующих на украинском фронте, можно было бы говорить о том, что информация о применении ВСУ этого вида техники могла бы иметь некоторое значение.

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27 декабря журнал Newsweek со ссылкой на американский источник сообщил, что Украина, скорее всего, уже получила от Запада первые истребители F-16. При этом экс-спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс выразил надежду на понимание западными странами того, что не нужно анонсировать поставки нового вооружения Киеву, как это делалось ранее.

26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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