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В СМИ появилась информация о первых истребителях F-16 на Украине

Newsweek: первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Украина, скорее всего, уже получила от Запада первые истребители F-16. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на американский источник 27 декабря.

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине <...> Американский источник сказал <...> в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16», — указано в статье.

В статье упоминаются и слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который рассказал, что 22 декабря проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении начать подготовку первой партии из 18 самолетов F-16 для передачи Киеву.

В то же время бывший спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в беседе с изданием рассказал, что надеется на понимание западными странами того, что не нужно анонсировать поставки нового вооружения Киеву, как это делалось ранее.

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Ранее, 26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании. Продолжают обучение еще 10 стажеров. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, «в будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16».

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта. Премьер подчеркнул, что Россия контролирует в военном отношении территории, на которые она вступила, и не отдаст их ни при каких обстоятельствах.

В тот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство подготовит первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. По его словам, этот шаг иллюстрирует поддержку Украины Нидерландами и является одним из составляющих соглашений о военной помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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