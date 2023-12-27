В СМИ появилась информация о первых истребителях F-16 на Украине

Украина, скорее всего, уже получила от Запада первые истребители F-16. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на американский источник 27 декабря.

«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине <...> Американский источник сказал <...> в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16», — указано в статье.

В статье упоминаются и слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который рассказал, что 22 декабря проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении начать подготовку первой партии из 18 самолетов F-16 для передачи Киеву.

В то же время бывший спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в беседе с изданием рассказал, что надеется на понимание западными странами того, что не нужно анонсировать поставки нового вооружения Киеву, как это делалось ранее.

Ранее, 26 декабря британское правительство сообщило, что первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения на территории Соединенного Королевства и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании. Продолжают обучение еще 10 стажеров. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, «в будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16».

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта. Премьер подчеркнул, что Россия контролирует в военном отношении территории, на которые она вступила, и не отдаст их ни при каких обстоятельствах.

В тот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство подготовит первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. По его словам, этот шаг иллюстрирует поддержку Украины Нидерландами и является одним из составляющих соглашений о военной помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.