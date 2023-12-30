В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц

Две французские префектуры Кальвадос и Жиронда запретили ловлю и продажу устриц из расположенного в регионе залива Аркашон из-за массового отравления. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает France Bleu.

В устрицах подтвердили наличие острой кишечной инфекции (норовируса — Ред.).

По данным Voice of Europe, региональный комитет по выращиванию моллюсков в Аркашоне выразил тревогу по поводу ситуации, отметив, что норовирус естественным образом не присутствует в морской воде. По мнению комитета, загрязнение может быть связано с попаданием сточных и дождевых вод в природную среду.

Французам порекомендовали сдать уже купленных устриц обратно в магазины.

Ранее, 26 июня, не менее 10 человек отравились хлором в бассейне в США. Отмечается, что инцидент произошел около 17:00 (01:00 25 июня мск) в городе Хьюстон, штат Техас. По предварительным данным, среди пострадавших семеро детей.