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Не менее 10 человек отравились хлором в бассейне в США

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Фото: Global Look Press/na3
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В США как минимум 10 человек госпитализированы с признаками отравления из-за утечки хлора в бассейне. Об этом 24 июня сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:00 (01:00 25 июня мск) в городе Хьюстон, штат Техас.

По предварительным данным, среди пострадавших семеро детей.

Начальник городской спасательной службы заявил, что работы по устранению утечки хлора продолжаются, и призвал граждан не приближаться к месту происшествия. Подробности происшествия уточняются.

Ранее, 20 июня, стало известно, что во Франции цветение ядовитых микроводорослей вида Ostreopsis может привести к закрытию ряда пляжей этим летом. Водоросли Ostreopsis уже стали причиной закрытия пляжей в Англете, Биаррице и Сен-Жан-де-Люз. С 2021 года цветение микроводорослей Ostreopsis стало причиной почти 900 отравлений на побережье Басков.

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