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Ядовитые микроводоросли могут привести к закрытию пляжей во Франции

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Фото: Laboratoire d'Océanographie de Villefranche
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Во Франции цветение ядовитых микроводорослей вида Ostreopsis может привести к закрытию ряда пляжей этим летом. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов Франции Anses.

Получить отравление можно просто прогуливаясь по пляжу. Попадая в организм человека водоросль может вызвать кашель, тошноту, крапивницу и гриппоподобные заболевания.

На данный момент не было зарегистрировано ни одного серьезного случая отравления, но у людей с респираторными или кожными заболеваниями может резко ухудшиться состояние. Симптомы отравления водорослями обычно исчезают через 24–48 часов после контакта или вдыхания.

Как сообщает французский портал Ladepeche, с прошлой недели над баскским побережьем подняты фиолетовые флаги, которые запрещают приближаться к воде из-за присутствия в ней опасных видов или загрязнения. Водоросли Ostreopsis уже стали причиной закрытия пляжей в Англете, Биаррице и Сен-Жан-де-Люз.

С 2021 года цветение микроводорослей Ostreopsis стало причиной почти 900 отравлений на побережье Басков.

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Ранее, 7 июня, жители Анапы пожаловались на ядовито-зеленый цвет Черного моря. Причиной изменения цвета воды у берегов является цветение водорослей вида кладофоры. По словам специалистов, бурный рост водорослей вызван повышением температуры воды.

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