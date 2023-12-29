Полковник раскрыл главную особенность антидронового комплекса «Серп»

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин назвал ключевой особенностью разрабатываемого в России антидронового комплекса «Серп» способность системы бороться с роем дронов.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 29 декабря, специалист отметил, что «постоянно вместе с военнослужащими происходит осмысление результатов производства вооружений и боевой техники». По его словам, предприятия ОПК активно взаимодействуют с запросами ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Так, инженеры с предприятий напрямую приезжают в зону боевых действий и собирают мнения военных о применении тех или иных установок и систем вооружений, после чего возвращаются на предприятия и модернизируют вооружение.

Кошкин отметил, «сегодня поступает модернизированный антидроновый комплекс «Серп». Система объединяет в себе функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым БПЛА».

«Серп» может обнаружить беспилотник и тут же оказать ему противодействие. Работать он может ка на одну цель, так и против роя дронов, поскольку «сегодня стреляют «пакетами» дронов и порой очень сложно определить все цели».

Другой важной особенностью «Серпа» эксперт назвал его способность подавлять FPV-дроны. Комплекс работает на 360 градусов в горизонтальной плоскости и в то же время может работать и по 90 градусов. Это позволяет обнаруживать беспилотники противников и дает в это время возможность работать своим беспилотникам.

28 декабря военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что новый дрон-камикадзе «Суперкам» может применяться в рамках специальной военной операции с целью создания «района изоляции» солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, «ставка сделана на защиту от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дальность и точность поражения, защита от систем РЭБ обеспечивается экранированием деталей».

27 декабря глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в России создали новый беспилотный летательный аппарат «Суперкам». По его словам, беспилотник существует в разведывательной версии и в версии камикадзе.