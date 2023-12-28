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Эксперт назвал возможную цель применения дрона-камикадзе «Суперкам» в рамках СВО

Военный эксперт Кнутов: дрон «Суперкам» поможет создать «район изоляции» ВСУ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что новый дрон-камикадзе «Суперкам» может применяться в рамках специальной военной операции (СВО) с целью создания «района изоляции» солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 28 декабря, специалист отметил, что пока об этом виде боеприпаса мало информации. Говорится, что будет два вида: вариант барражирующий и вариант разведывательный. Можно сделать вывод, что многие детали будут унифицированы. Это означает, что стоимость такого беспилотника будет гораздо ниже обычного, поскольку выпускаться они будут большими партиями.

«В данном случае ставка сделана на защиту от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дальность и точность поражения, защита от систем РЭБ обеспечивается экранированием деталей», — подчеркнул Кнутов.

По его мнению, этот дрон могут применять и как дрон-разведчик, и как дрон-камикадзе. Кнутов указал на то, что этот дрон поможет в контрбатарейной борьбе и позволит российским военным изолировать украинские подразделения на передовой с помощью артиллерийского огня, иными словами — создать район изоляции. У российских военных появится возможность прорвать обороны противника и продвинуться вперед.

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27 декабря глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в России создали новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Суперкам». По его словам, беспилотник существует в разведывательной версии и в версии камикадзе. Последний на данный момент проходит испытания и демонстрирует свои технические характеристики. У дрона высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что значительно усложняет подавление беспилотника.

Накануне директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что в России успешно развивается и применяется технология роев БПЛА. По ее словам, такая технология дает, например, преимущество при противодействии средствам РЭБ.

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