Умер единственный в России корги-полицейский

Единственный в России полицейский пес породы корги по кличке Рыжий умер в возрасте 12 лет. Об этом 28 декабря сообщила его хозяйка Ольга Чумарова.

«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес», — написала Чумарова во «Вконтакте».

Ольга Чумарова — кинолог Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД России по Поволжью. Рыжий был ее верным соратником в работе и помогал искать наркотики. Также он дежурил на массовых мероприятиях Нижнего Новгорода и проверял железнодорожные составы. В 2020 году пес отправился на заслуженный отдых, а провожали его всем полицейским управлением. По словам кинолога, именно Рыжий научил ее понимать маленьких собак.

Слава на корги обрушилась в 2019 году, когда у него появилась своя страничка в социальных сетях, его также приглашали на телевидение.

«Ты — единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини ОКД (общий курс дрессировки. — Ред.) <...> Безгранично преданный, талантливый, отважный», — попрощалась с любимцем кинолог.

Сообщается, что корги заболел, и в последние 10 дней его усиленно лечили, но это не дало необходимого эффекта.

В ноябре президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о причинах ранней смерти собак. Он отметил, что спровоцировать раннюю смерть питомца можно, если кормить его со стола, не делать нужные прививки или отпускать собаку гулять самостоятельно.

В сентябре прошлого года ветеринар Вера Дубовикова назвала породу корги самой популярной среди москвичей. Она добавила, что только у нее во дворе живет 10 «коржиков», как их ласково называют хозяева.