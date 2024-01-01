События недели в фотографиях: «Новогодний десант» и извинения Ивлеевой

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
27 декабря в Москву прибыл новогодний поезд Деда Мороза, который выехал из Великого Устюга и за полтора месяца объехал более 60 городов. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Деды Морозы и Снегурочки в рамках акции "Новогодний десант" поздравили пациентов Морозовской детской городской клинической больницы
На весь экран
Фото: REUTERS/Marton Monus
Ребенок идет по туннелю, затопленному рекой Дунай, в Будапеште, Венгрия
На весь экран
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» (СПН) протестуют перед зданием Радио и телевидения Сербии (РТС) на фоне заявлений оппозиции о серьезных нарушениях закона о выборах в Белграде
На весь экран
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Израильский солдат стоит возле границы сектора Газа и Израиля, где продолжается конфликт между ЦАХАЛ и палестинской исламистской группировкой ХАМАС
На весь экран
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Венесуэльский мигрант пересекает реку Рио-Браво, границу между Соединенными Штатами и Мексикой, с намерением сдаться агентам пограничного патруля США и попросить убежища
На весь экран
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
В Чили морские львы перегородили путь спецназу во время столкновений с рыбаками, протестующими против правительства после отмены действующего закона о рыболовстве и невыплаты обещанных бонусов
На весь экран
Фото: REUTERS/t.me/ivleeva360
Блогер Анастасия Ивлеева записала еще одно видеообращение с извинениями за «голую» вечеринку, которая прошла в московском клубе «Мутабор»
На весь экран
Фото: REUTERS/Phil Noble
В Сталибридже шторм «Геррит» повредил и оставил ряд домов без электричества
На весь экран
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде. 30 декабря ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети
На весь экран
Фото: REUTERS/Kyodo
В Японии, в храме Онохиеси в Канадзаве в результате землетрясения обрушились ворота тории
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.