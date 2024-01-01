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События недели в фотографиях: «Новогодний десант» и извинения Ивлеевой

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
27 декабря в Москву прибыл новогодний поезд Деда Мороза, который выехал из Великого Устюга и за полтора месяца объехал более 60 городов. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Деды Морозы и Снегурочки в рамках акции "Новогодний десант" поздравили пациентов Морозовской детской городской клинической больницы
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Фото: REUTERS/Marton Monus
Ребенок идет по туннелю, затопленному рекой Дунай, в Будапеште, Венгрия
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» (СПН) протестуют перед зданием Радио и телевидения Сербии (РТС) на фоне заявлений оппозиции о серьезных нарушениях закона о выборах в Белграде
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Израильский солдат стоит возле границы сектора Газа и Израиля, где продолжается конфликт между ЦАХАЛ и палестинской исламистской группировкой ХАМАС
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Венесуэльский мигрант пересекает реку Рио-Браво, границу между Соединенными Штатами и Мексикой, с намерением сдаться агентам пограничного патруля США и попросить убежища
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
В Чили морские львы перегородили путь спецназу во время столкновений с рыбаками, протестующими против правительства после отмены действующего закона о рыболовстве и невыплаты обещанных бонусов
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Фото: REUTERS/t.me/ivleeva360
Блогер Анастасия Ивлеева записала еще одно видеообращение с извинениями за «голую» вечеринку, которая прошла в московском клубе «Мутабор»
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Phil Noble
В Сталибридже шторм «Геррит» повредил и оставил ряд домов без электричества
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде. 30 декабря ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети
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Фото: REUTERS/Kyodo
В Японии, в храме Онохиеси в Канадзаве в результате землетрясения обрушились ворота тории
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