Сказка к нам приходит: как Деды Морозы приносят праздник в города страны
В столичном метрополитене в преддверии праздника прошел флешмоб Дедов Морозов. Более 100 новогодних волшебников поздравляли пассажиров в поездах и на станциях. Сказочные персонажи то и дело появляются и на улицах других городов страны — посмотреть на них можно в галерее «Известий»
В прошлом году флешмоб в столичном метро проводился на Кольцевой линии. В этот раз маршрут охватил больше линий, в том числе открывшиеся в 2023 году МЦД-4 и БКЛ
27 декабря на Белорусский вокзал из Великого Устюга прибыл поезд Деда Мороза. Состав из 19 вагонов колесит по стране с начала ноября — всего он объедет более 80 городов
Везде, где поезд делает остановку, артисты и аниматоры проводят праздничную программу. Передвижная резиденция включает приемную, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, вагон с кукольным театром, фотокупе и вагон-лавку с сувенирами из Великого Устюга и Костромы
В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ДПС поздравляют водителей с наступающим праздником
Сотрудники ДПС облачаются в костюм сказочного персонажа и выходят на службу с мешком подарков
Деда Мороза и Снегурочку встретили и пассажиры электробуса на маршруте М2
Спасатели провели праздничную акцию для маленьких пациентов Морозовской детской больницы. 60 человек в образах Деда Морозов высадились на крыше учреждения и спустились к окнам палат
В акции для детей — пациентов Морозовской больницы приняли участие сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
Дед Мороз и Снегурочка на перроне перед отправлением поезда «Новогодний экспресс» с железнодорожного вокзала Калининграда. Состав будет курсировать между Калининградом и городом-курортом Зеленоградском с 27 декабря 2023 по 3 января 2024 года
По пути следования новогоднего состава в Калининграде главные сказочные персонажи организуют представления для юных пассажиров. Наиболее активные участники получат подарки и сувениры
Отпраздновать Новый год можно на выставке-форуме «Россия», где представлен каждый регион — от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут концерты, фестивали, мастер-классы, ледовые шоу, парады Дедов Морозов и встречи с героями сказок