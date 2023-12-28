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Сказка к нам приходит: как Деды Морозы приносят праздник в города страны

Праздничные персонажи ездят на автобусах, поездах и даже спускаются с крыш
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Новогодние акции
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В столичном метрополитене в преддверии праздника прошел флешмоб Дедов Морозов. Более 100 новогодних волшебников поздравляли пассажиров в поездах и на станциях. Сказочные персонажи то и дело появляются и на улицах других городов страны — посмотреть на них можно в галерее «Известий»

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Новогодние акции
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В прошлом году флешмоб в столичном метро проводился на Кольцевой линии. В этот раз маршрут охватил больше линий, в том числе открывшиеся в 2023 году МЦД-4 и БКЛ

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Новогодние акции
Фото: Global Look Press/Sergey Petrov

27 декабря на Белорусский вокзал из Великого Устюга прибыл поезд Деда Мороза. Состав из 19 вагонов колесит по стране с начала ноября — всего он объедет более 80 городов

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Новогодние акции
Фото: Global Look Press/Sergey Petrov

Везде, где поезд делает остановку, артисты и аниматоры проводят праздничную программу. Передвижная резиденция включает приемную, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, вагон с кукольным театром, фотокупе и вагон-лавку с сувенирами из Великого Устюга и Костромы

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Новогодние акции
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ДПС поздравляют водителей с наступающим праздником

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Новогодние акции
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сотрудники ДПС облачаются в костюм сказочного персонажа и выходят на службу с мешком подарков

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Новогодние акции
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Деда Мороза и Снегурочку встретили и пассажиры электробуса на маршруте М2

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Новогодние акции
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Спасатели провели праздничную акцию для маленьких пациентов Морозовской детской больницы. 60 человек в образах Деда Морозов высадились на крыше учреждения и спустились к окнам палат

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Новогодние акции
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В акции для детей — пациентов Морозовской больницы приняли участие сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах

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Новогодние акции
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Дед Мороз и Снегурочка на перроне перед отправлением поезда «Новогодний экспресс» с железнодорожного вокзала Калининграда. Состав будет курсировать между Калининградом и городом-курортом Зеленоградском с 27 декабря 2023 по 3 января 2024 года

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Новогодние акции
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

По пути следования новогоднего состава в Калининграде главные сказочные персонажи организуют представления для юных пассажиров. Наиболее активные участники получат подарки и сувениры

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Новогодние акции
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Отпраздновать Новый год можно на выставке-форуме «Россия», где представлен каждый регион — от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут концерты, фестивали, мастер-классы, ледовые шоу, парады Дедов Морозов и встречи с героями сказок

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