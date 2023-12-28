Сказка к нам приходит: как Деды Морозы приносят праздник в города страны

В столичном метрополитене в преддверии праздника прошел флешмоб Дедов Морозов. Более 100 новогодних волшебников поздравляли пассажиров в поездах и на станциях. Сказочные персонажи то и дело появляются и на улицах других городов страны — посмотреть на них можно в галерее «Известий»