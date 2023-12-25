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События недели в фотографиях: «Щелкунчик» в московском метро, трагедия в Праге

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: REUTERS/Eva Korinkova
15 человек погибли и 25 были ранены в результате стрельбы на территории Карлова университета в Праге. Мотивы нападавшего остаются неизвестными, в Чехии был объявлен двухдневный траур. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Jose Torres
Более 7 тыс. мигрантов в мексиканском штате Чьяпас отправились в сторону границы с США в надежде прорваться на территорию страны
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Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Li Jiaxian
В китайской провинции Юньнань прошел международный фестиваль по рисованию быков, в котором состязались 45 команд художников из КНР, Вьетнама и Лаоса
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
На Соборной площади Кремля в Москве украсили главную новогоднюю елку России
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
В канун Рождества по григорианскому календарю в Токио прошел парад Санта-Клаусов, не только раздававших подарки, но и занимавшихся уборкой улиц
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Московского зоопарка
Совершивший первые шаги детеныш панды из Московского зоопарка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В московском метро на станции «Маяковская» показали балет «Щелкунчик» с участием солистов Большого театра
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
На ВДНХ прошел традиционный фестиваль ледяных скульптур
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
В Сербии тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы в знак протеста против предполагаемых нарушений на парламентских выборах в стране
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