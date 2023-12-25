События недели в фотографиях: «Щелкунчик» в московском метро, трагедия в Праге

15 человек погибли и 25 были ранены в результате стрельбы на территории Карлова университета в Праге. Мотивы нападавшего остаются неизвестными, в Чехии был объявлен двухдневный траур. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»