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7 января — Международный день программиста: история и традиции праздника

Во всем мире 7 января отметят Международный день программиста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Во всем мире 7 января отмечают профессиональный праздник люди, которые блестяще владеют компьютерными технологиями. День программиста в 2024 году приходится на воскресенье. Современный мир без цифровых инноваций сложно представить, поэтому актуальность профессии с каждым годом только растет. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

Когда отмечают День программиста в 2024 году

Важность профессии давно признана во всех странах мира. У большинства из них свои даты празднования. Так, в России День программиста отмечают 13 или 12 сентября, отсчитывая 256 дней с начала года. Такая дата имеет символическое значение, поскольку 256 это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием.

В некоторых странах айтишники отмечают свой праздник 19 июля, в день появления в мире первой программы для компьютера. Другие государства знаменательной датой считают День святого Исидора Севильского — официального покровителя интернета.

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А на международном уровне все страны объединяет праздник 7 января — Международный день программиста.

Международный день программиста – 2024: традиции

Многие компьютерщики в день праздника получают поздравления, не отходя от рабочего места — коллеги и друзья присылают им цифровые открытки и добрые слова. Но и в офлайн-пространстве виновники торжества без внимания не остаются. В отделах программирования после работы проходят застолья и торжественные мероприятия, руководство отмечает лучших сотрудников.

К знаменательной дате часто приурочены соревнования программистов и геймеров, а также конференции и семинары по обмену опытом.

День программиста – 2024: как поздравить айтишника

В поздравлениях специалистам часто звучат похвалы их внимательности, аналитическим способностям и усидчивости. Человеку, который много времени проводит за компьютером, можно подарить удобное кресло, ортопедический коврик для мыши или очки, снижающие вредное воздействие излучения от экрана. Разнообразит рабочее место комнатное растение или фоторамка с изображением любимых людей. Кроме того, многие программисты увлекаются геймингом, и порадовать их вполне может новый выпуск любимой игры.

16 декабря в России отметили День риэлтора — праздник специалистов по работе с недвижимостью. «Известия» напомнили читателям историю и традиции знаменательного дня.

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