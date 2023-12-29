Президент РФ Владимир Путин согласовал бюджет Союзного государства на 2024 год, а президент Белоруссии Александр Лукашенко, будучи председателем Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства, подписал Декрет о бюджете на 2024 год. Об этом сообщил 29 декабря государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Согласно документу, Россия и Белоруссия впервые увеличили бюджет Союзного государства на 38%, что обеспечит расширение числа совместных программ, проектов и мероприятий сообщества.

«Важно, что в следующем году не только расширится их число — в области высоких технологий, обороны и безопасности, — практически на треть увеличено число мероприятий культурно-гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах. Видим в этом ответ на запрос людей в поддержку позиции сторон по расширению масштаба экономической интеграции, упрочению межрегионального и межпарламентского сотрудничества», — указал Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства также отметил, что эффективное исполнение бюджета СГ на 2024 год является для сторон приоритетом.

«Значимо, что мы начнем новый год имея фундаментальный финансовый документ, а значит финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно. Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом», — указал Мезенцев.

До этого, 22 декабря, Мезенцев в разговоре с журналистами отметил, что западные страны, видя сплоченность РФ и Белоруссии, понимают, что отношения двух стран разрушить невозможно. Он отметил, что отношения двух стран — это также пример для «пятерки» стран — членов ЕАЭС, и пример для СНГ.

Ранее, 15 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником России. Об этом министр заявил в ходе заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух государств. Кроме того, он добавил, что это помогает укреплению профессиональных контактов между руководством и экспертами стран.

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