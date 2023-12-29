Самару и Кемерово свяжет еженедельный авиарейс

Авиакомпания «Азимут» запустит регулярные еженедельные полеты между Самарой и Кемерово. Рейсы будут выполняться по субботам на самолетах «Сухой Суперджет», сообщает Самара-АиФ в пятницу, 29 декабря.

Самолет будет вылетать из аэропорта Курумоч в 22:30, а прибывать в аэропорт Кемерово в 05:00 воскресенья. Продолжительность перелета составит 3,5 часа, отмечает НИА «Самара».

Обратный рейс запланирован на воскресенье. Самолет вылетит из Кемерово в 06:00 и прибудет в Самару в 06:30 по местному времени каждого аэропорта.

Запуск данного маршрута отвечает на растущий спрос на воздушные перевозки между двумя областными столицами. Предполагается, что введение рейса откроет новые возможности для путешествий, бизнеса и обмена опытом между регионами.

Ранее в декабре сообщалось, что между Москвой и Гонконгом (Китай) восстановлено прямое сообщение после трехлетнего перерыва. Первый рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот».