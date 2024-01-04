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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о росте аудитории сайта «Мосволонтер»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Аудитория сайта ресурсного центра «Мосволонтер» за два года выросла более чем на 65% — до 210 тыс. человек, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Только за 2023 год на онлайн-площадке зарегистрировались 45 тыс. человек. Основу волонтерского сообщества столицы составляет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. С помощью цифровых сервисов сайта они проходят обучение, регистрируются на городские события и планируют свое время», — рассказала Сергунина.

Среди посетителей портала — как действующие волонтеры и сотрудники некоммерческих и коммерческих организаций, так и подростки и студенты, делающие первые шаги в этой сфере.

Новичкам, которые подают через сайт заявку на участие в волонтерском движении, сначала рассказывают об обязанностях городских помощников на различных мероприятиях. Речь может идти о сопровождении и регистрации участников, взаимодействии со СМИ, технической поддержке и других функциях.

В следующем разделе новичкам предлагается выбрать интересующее направление (патриотическое, культурное, спортивное, экологическое). Здесь же можно узнать, какие профильные организации привлекают к своим проектам волонтеров. Например, можно выезжать в приюты для бездомных животных, проводить мастер-классы для подопечных фондов или помогать профессиональным спасателям.

За минувший год пользователи сайта подали 52 тыс. заявок на участие в различных мероприятиях в столице. Актуальные предложения доступны в разделе «События».

Во вкладке «Обучение» собраны программы по развитию компетенций для новичков, опытных участников движения и организаторов, а в «Библиотеке» ресурсного центра представлены 17 современных методических пособий о способах эффективной работы с волонтерами.

В личном кабинете пользователи могут участвовать в различных опросах, делиться обратной связью об участии в проектах, а также отслеживать количество мероприятий и накопленные часы безвозмездной помощи в электронной книжке волонтера.

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