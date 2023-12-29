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Мошенники забрали 10 млн рублей у космонавта Михаила Тюрина

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Фото: ТАСС/Сергей Казак
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Летчик-космонавт Михаил Тюрин стал жертвой мошенников. Об этом 29 декабря сообщил источник «Известий».

По его информации, 63-летнему Тюрину в середине декабря поступили звонки и сообщения от неизвестного мужчины. Он вынудил космонавта несколько раз снять средства со своего накопительного счета и перевести на чужой.

Также Тюрин взял два кредита, чтобы также перевести полученные деньги мошеннику. Общий ущерб составил 10,173 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

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Ранее, 26 декабря, мошенники обманули фигуристку Анжелику Крылову. Она передала 2,3 млн рублей после звонка от якобы сотрудника ФСБ.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Мария Зорина по ошибке перевела мошенникам 19,822 млн рублей в период с 28 сентября по 1 декабря. Она отравила все свои накопления, а также деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве и машины, на счета неизвестных людей.

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