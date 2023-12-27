Мошенники обманули российскую фигуристку на 2,3 млн рублей

Российская фигуристка, призер Олимпийских игр 1998 года Анжелика Крылова передала мошенникам 2,3 млн рублей. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал источник «Известий».

26 декабря Крыловой позвонили в Telegram. Собеседник представился сотрудником ФСБ и сообщил, что взломаны счета, а для предотвращения несанкционированного снятия средств посоветовал перевести деньги на резервный счет.

Крылова, сняв в коммерческом банке сумму, направилась в торговый центр и через банкомат отправила 1,6 млн рублей на счет, который продиктовал неизвестный. После этого якобы сотрудник службы безопасности оповестил о попытке оформления кредита на заявителя, для предотвращения мошеннических действий он посоветовал взять кредит и перевести деньги на указанные им счета. В сумме ущерб составил 2,3 млн рублей.

Женщина обратилась к правоохранителям.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Мария Зорина по ошибке перевела мошенникам 19,822 млн рублей в период с 28 сентября по 1 декабря. Она отравила все свои накопления, а также деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве и машины, на счета неизвестных людей.