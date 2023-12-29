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Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы МЧС Гуровича

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Фото: Московские суды общей юрисдикции
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Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича, сообщили 29 декабря в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Он признан виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Также ему запрещается на два года занимать должности в государственных органах России. Процесс состоялся в закрытом режиме.

МЧС отказалось от исковых требований к Гуровичу, в связи с чем суд снял арест с имущества осужденного.

Прикрылся короной: в чем подозревают бывшего замминистра МЧС
Следствие оценивает ущерб от деятельности Андрея Гуровича в период пандемии в 323 млн рублей

13 июля Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с COVID-19. Госпиталь построили без учета климатических особенностей региона, не использовали по назначению и через какое-то время снесли.

Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года и уволен 25 мая 2023 года указом президента России. До того как занять пост замминистра, он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.

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