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Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Суд удовлетворил просьбу следствия об аресте бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича. Об этом в среду, 13 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Экс-замминистра отправлен под стражу на 1 месяц и 30 дней.

Следователь запрашивал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

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Как отмечал следователь, обвиняемый в превышении должностных полномочий Гурович, использовал подменные номера транспортных средств, кроме того постоянно менял номера телефонов.

«Гурович обладает навыками, которые позволяют ему, находясь на свободе уничтожить доказательства по делу и повлиять на свидетелей», — сообщил следователь в суде.

Информация о задержании Гуровича появилась в среду, 13 июля. У него были проведены обыски.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с COVID-19. В итоге госпиталь построили без учета климатических особенностей региона, не использовали по назначению и через какое-то время снесли.

Сам Гурович, который отвечал за контроль над бюджетными деньгами, сознался, что обо всех просчетах знал, но ничего не сделал. В итоге полноценный госпиталь так и не появился, а бюджету самой Мурманской области был причинен ущерб более чем в 323 млн рублей.

Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года и уволен 25 мая этого года указом президента России. До того как занять пост замминистра, он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.

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