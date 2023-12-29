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Почти 600 тыс. туристов посетили Заполярье в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Мурманскую область в 2023 году посетили порядка 590 тыс. туристов. Такие цифры огласил глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев. в интервью Nord-News он отметил важность того, что в Заполярье стали приезжать в разные сезоны. Побывав зимой, приезжают летом. А затем возвращаются осенью, сказал чиновник.

С каждым годом количество желающих побывать в регионе растет. Так, в 2022 году турпоток составил около 540 тыс. человек, на 11% больше, чем годом ранее. Елисеев отметил, что около 540 тыс. человек — это абсолютный рекорд по количеству гостей за все время в Мурманской области и рекорд среди всех регионов Арктической зоны РФ.

ИА «Би-порт» приводит аналитику больших данных, согласно которой траты приехавших в Заполярье с января по ноябрь 2023 года составили порядка 14 млрд рублей, а за тот же период 2021 года — 12,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Мурманской области подорожает посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размер платы вырастет на сумму от 10 до 20 рублей. К примеру, цена посещения природного парка «Териберка» составит 380 рублей, заказников «Варзугский» и «Кутса» возрастет до 190 рублей, «Лапландский лес» и рыбохозяйственного заказника «Понойский» — до 130 рублей.

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