Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения почти по всей линии фронта, они несут потери как в живой силе, так и технике. Об этом 29 декабря сообщила на своем сайте газета Asia Times.

«На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти повсюду вдоль линии соприкосновения», — отметил автор публикации.

Несмотря на то, что США и их союзники по НАТО направили на Украину огромное количество военной техники и боеприпасов, обеспечили основу украинской стратегической разведки, обучили украинские войска и отправили на места советников, Киев продолжает уступать российским войскам.

Так, армия России вытеснила украинцев из Марьинки, стратегического села Донбасса, и очищает деревни вокруг Бахмута, Авдеевки и в других местах.

В публикации уточняется, что украинцам придется либо капитулировать, либо остаться на самоубийственной миссии и погибнуть.

Ранее, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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