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Кинолог рассказал, как помочь потерявшейся в новогоднюю ночь собаке

Кинолог Голубев: если вы нашли чужую собаку, проверьте ошейник на наличие адреса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Как правило, самое большое количество побегов собак фиксируется в новогоднюю ночь, когда их выводят посмотреть на фейерверки, а они срываются с поводка и убегают. В этом случае хозяевам нужно действовать немедленно: вероятность найти собаку уменьшается с каждым часом. Бывает и так, что человек находит чужого питомца, который убежал, но не всегда знает, как правильно себя вести. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 1 января рассказал «Известиям», что делать, если вы нашли собаку после салюта.

«Часто именно после новогодней ночи в Сети появляется масса объявлений о пропаже собак. Кроме того, можно заметить сообщения о том, что в каком-то, например, парке был найден питомец. Всё это происходит из-за того, что собаководы всё еще берут с собой питомцев погулять по праздничному городу во время запуска салютов. Если вы нашли потерявшуюся собаку, постарайтесь отыскать хозяина. Используйте все ресурсы: группы социальных сетей, чаты ближайших жилых комплексов, расклеивайте объявления в районных ветеринарных клиниках, зоомагазинах и на домах», — сказал он.

Если вы нашли собаку после салюта, то постарайтесь ее не испугать. Чаще всего, если перед вами стоит растерянная собака, которая мечется, пытается спрятаться, обнюхивает окружающих, у нее испуганный вид и обеспокоенное поведение, вы не наблюдаете хозяина рядом (и он не приходит спустя 15–20 минут), то, скорее всего, вы нашли потерявшегося питомца. Очень важно не испугать собаку своими действиями: не все животные в состоянии стресса могут спокойно, без агрессии реагировать на незнакомых людей.

«Аккуратно подойдите к животному, постарайтесь быть максимально спокойным и дружелюбным. Попробуйте войти в контакт с собакой: говорите с ней мягким голосом, присядьте на ее уровень, медленно протяните ладонь, чтобы она могла вас обнюхать. Будьте осторожны и следите за реакцией питомца, собака может отреагировать агрессией на любое ваше действие, от испуга она может вас даже укусить. Когда собака успокоится и войдет с вами в контакт, нужно внимательно ее осмотреть», — советует кинолог.

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Затем попробуйте найти средства идентификации. Когда питомец сможет спокойно реагировать на вас и будет готов общаться, внимательно осмотрите животное. Проверьте наличие адресника или надписей на ошейнике. Если их нет, постарайтесь найти клеймо. Чаще всего оно расположено в паху или на ухе собаки. Это даст информацию о питомнике, в котором животное было приобретено, как правило, заводчики знают информацию о каждом своем щенке и могут помочь найти хозяина.

Если клейма нет, нужно проверить наличие чипа у питомца. Для этого вам нужно отвести собаку в ветеринарную клинику, там с помощью чипридера можно узнать о наличии маркировки. Информация из чипа может содержать данные хозяина, отметил Голубев.

«Если вы не нашли информацию о владельце с помощью чипа, клейма или адресника, приступите к размещению объявлений. Для этого сфотографируйте собаку, если у нее есть отличительные признаки, лучше не рассказывайте об этом сразу, это поможет обезопасить от мошенников. Задействуйте все ресурсы: чаты ближайших жилых комплексов, группы в социальных сетях, форумы, породные группы. Также постарайтесь расклеить бумажные объявления в том районе, где был найден пес. Не забудьте оставить объявления в ближайших ветеринарных клиниках и зоомагазинах», — сказал он.

Эксперт указал на то, что важно реагировать на все звонки, но не быть слишком доверчивым. Если вы нашли породистую собаку, есть вероятность, что кто-то захочет забрать питомца себе. Чтобы проверить, действительно ли человек является хозяином, попросите его выслать несколько фотографий с питомцем, спросите его кличку и проверьте будет ли собака на нее откликаться. При встрече с потенциальным хозяином обратите внимание на поведение собаки: она должна узнать его и обрадоваться.

«Если вы нашли потерявшуюся собаку, постарайтесь не оставлять ее в беде. Попробуйте сначала найти ее владельца. Иногда хозяева находятся спустя один-два месяца из-за того, что питомец убежал в другой район. Наберитесь терпения, если у вас нет возможности оставить собаку на время поиска хозяина себе, попробуйте найти передержку для животного. В ваших руках помочь воссоединению потерянного друга и любящего хозяина», — заключил Голубев.

22 декабря кинолог Голубев назвал правила выгула собаки зимой рядом с водоемом. По его словам, особую опасность таят в себе только что замерзшие водоемы: первый лед только кажется прочным, а на самом деле может быть тонким и не выдержит не только тяжести человека, но и собаки. Такой лед будет более темным, снег на нем лежит ровным покровом.

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