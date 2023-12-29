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Комлев назвал продуманным и взвешенным решение об отставке

Комлев заявил, что решение об отставке с поста главы НСПК было продуманным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Решение об уходе с поста главы Национальной системы платежных карт (НСПК) было заранее продумано и согласовано с Банком России, рассказал 29 декабря Владимир Комлев, руководивший компанией с момента ее основания в 2014 году.

В беседе с РБК он признал, что решение стало «несколько неожиданным» для рынка.

«Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером», — сказал Комлев.

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По словам финансиста, наступило время двигаться «куда-то дальше».

Комлев покинет пост главы НСПК с 1 января 2024 года, сообщалось 18 декабря. Тогда в компании рассказали, что под руководством Комлева реализовались значимые для платежной инфраструктуры страны проекты.

НСПК создали в 2014 году на случай отключения банковских карт международных платежных систем. Платежную систему «Мир», оператором которой является НСПК, запустили в 2015 году.

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