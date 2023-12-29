Правительство продлило ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года
Правительство РФ продлило ряд мер поддержки граждан, занятых поиском работы. Об этом 29 декабря сообщили на сайте кабмина, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Речь идёт о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы», — говорится в сообщении.
В течение года такие граждане смогут получить помощь от центров занятости в ориентации на рынке труда, а также в повышении своего дохода. Так, им будет оказываться помощь с временным трудоустройством или с открытием собственного дела. Они также смогут пройти переобучение.
Чтобы получить такие меры поддержки, желающим необходимо обратиться в региональные службы занятости. Граждане, зарегистрированные в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областях могут обращаться в центры занятости по месту пребывания.
Ранее, 22 декабря, Минтруд предложил в 2024 году распространить на всех трудоспособных россиян возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это поможет сделать рынок труда более мобильным, быстрее восстановить экономику и обеспечить импортозамещение.