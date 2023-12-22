В Госдуме оценили инициативу Минтруда о бесплатном переобучении россиян

Минтруд предложил в 2024 году распространить на всех трудоспособных россиян возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это поможет сделать рынок труда более мобильным, быстрее восстановить экономику и обеспечить импортозамещение. Об этом она заявила в разговоре с «Известиями» 22 декабря.

О том, что соответствующий проект постановления размещен на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения, в пресс-службе Минтруда сообщили 19 декабря.

«Это то, чего уже достаточно долго добивались общественники. Сегодня рынок труда должен быть более мобилен. После ухода западных компаний мы должны быстро восстановить свою экономику и обеспечить импортозамещение, а значит, нужно быстро реагировать и готовить специалистов, востребованных на рынке труда», — сказала Бессараб.

Она отметила, что достаточно долго не было решения по программе переобучения для некоторых категорий граждан, например для отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.

«Хотя, казалось бы, для женщин такая привилегия была предусмотрена, а для мужчин, осуществляющих такой же уход, находящихся в равных правах по семейному, трудовому законодательству, бесплатное переобучение не было предусмотрено. Сейчас и эта ситуация будет исправлена», — подчеркнула член комитета Госдумы.

Как сообщалось 19 декабря, самой востребованной на российском рынке труда в 2023 году стала профессия менеджера по продажам. Работодатели опубликовали в течение года 750 тыс. таких вакансий, рассказали «Известиям» в пресс-службе рекрутинговой платформы hh.ru.