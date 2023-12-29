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Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции

Чернышенко: операторам запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Операторам связи запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и в общем-то я думаю, каких-то там сильных скачков быть не должно», — сказал Чернышенко.

При этом, отметили в агентстве, утвержденная ранее в декабре «Стратегия развития отрасли «Связь» до 2035 года» в целом предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции. Например, в случае реинвестирования оператором части прибыли в развитие сетей связи или освоения новых технологий.

По словам вице-премьера, сейчас есть установка на развитие отечественного оборудования для всех систем связи. По его словам, в целях своего технологического суверенитета необходимо делать всё самостоятельно, и сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — резюмировал Чернышенко.

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Ранее, 27 декабря, «Известия» подсчитали, что домашний интернет подорожал в среднем на 5–15%. Для участников рынка и экспертов отрасли связи повышение тарифов на домашний интернет не стало сюрпризом.

До этого, 15 декабря, сообщалось, что в 2023-м российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, то есть покупать у одного и того же оператора пакет услуг, оплаченный по единому счету. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете, платном ТВ и других, следует из результатов опроса агентства TelecomDaily.

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