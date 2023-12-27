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Интернет-провайдеры РФ стали поднимать цены на услуги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Изучив информацию на сайтах крупнейших операторов, а также предупреждения, разосланные абонентам, «Известия» подсчитали, что домашний интернет подорожал в среднем на 5–15%. По мнению руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, данный шаг соответствует логике российских бизнес-процессов.

Повышение из правил: тарифы на интернет в РФ могут вырасти на 10-15%
Почему при этом доступ в Сеть в нашей стране остается одним из самых дешевых в мире

«Операторы, чтобы сохранить качество услуг, должны наращивать мощность, модернизировать сети в условиях постоянно растущего трафика. Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается», — пояснил он.

Кроме того, провайдерам нужны средства для закупки дорогого из-за санкций оборудования — так они сами объясняют увеличение стоимости. Других источников доходов для модернизации и расширения сетей, кроме повышения тарифов, у них практически нет. В среднем услуги могут подорожать примерно на 10%, считают эксперты.

«Минцифры и ФАС внимательно следят за ценами на услуги связи, в том числе и на проводной интернет. При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка. На данный момент Минцифры не фиксирует повышения тарифов на проводной интернет выше уровня инфляции. В целом за пять лет стоимость проводного интернета росла максимум на 5% в год», — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Для участников рынка и экспертов отрасли связи повышение тарифов на домашний интернет не стало сюрпризом. Еще в октябре по итогам проведенного опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний агентством TelecomDaily выяснилось, что в 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10–15% и даже больше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тарифная метка: провайдеры начали поднимать цены на интернет

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